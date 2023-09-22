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Прокуратура проверяет детали пожара повышенной сложности на юге Петербурга

фото ЗакС политика Прокуратура проверяет детали пожара повышенной сложности на юге Петербурга

Минувшей ночью на юге Петербурга загорелся пункт утилизации мусора, расположенный по адресу 4-й Предпортовый проезд, дом 3.

Как сообщило региональное управление МЧС, пламя охватило обстановку площадью 600 кв. метров, горели картон и бумага.

В три часа ночи пожару дали повышенный номер 1-БИС. После локализации его продолжили тушить в ранге "единицы". С огнем боролись десять машин и 41 специалист. Про пострадавших пока ничего не сообщается.

Происшествие привлекло внимание городской прокуратуры, отметившей, что горели также деревянные конструкции.

фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга


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