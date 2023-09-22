Прокуратура проверяет детали пожара повышенной сложности на юге Петербурга

Минувшей ночью на юге Петербурга загорелся пункт утилизации мусора, расположенный по адресу 4-й Предпортовый проезд, дом 3.

Как сообщило региональное управление МЧС, пламя охватило обстановку площадью 600 кв. метров, горели картон и бумага.

В три часа ночи пожару дали повышенный номер 1-БИС. После локализации его продолжили тушить в ранге "единицы". С огнем боролись десять машин и 41 специалист. Про пострадавших пока ничего не сообщается.

Происшествие привлекло внимание городской прокуратуры, отметившей, что горели также деревянные конструкции.

фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга