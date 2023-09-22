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В Петербурге задержали двоих белорусов: уклониста и участника протестов

фото ЗакС политика В Петербурге задержали двоих белорусов: уклониста и участника протестов

Петербургские правоохранители задержали на территории города двоих граждан Белоруссии, о чем пишет "Фонтанка".

Про первого известно, что он участвовал в массовых акциях протеста 2020 года и был в связи с этим осужден на 4,5 года реального срока. Речь идет о 22-летнем Артеме Закржевском, объявленном в межгосударственный розыск.

Второе задержание не связано с первым: в руки силовиков попал 21-летний молодой человек из Витебской области, бежавший от военной службы. В Белоруссии против него возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде ареста.

Фото: ЗАКС.Ру


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