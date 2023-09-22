Суд приговорил кировчанина к восьми годам колонии по делу о фейках про армию

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к восьми годам лишения свободы кировчанина Ричарда Роуза по делу о фейках про армию (п. "д" ч. 2 статьи 207.3 УК РФ) и о призывах к экстремизму (ст. 280 УК РФ), сообщило 22 сентября издание It's My City. Также осужденному запретили пользоваться интернетом в течение четырех лет.

Уголовное дело против Роуза строилось на содержании постов в социальных сетях. Его обвиняли в распространении недостоверной, с точки зрения Минобороны, информации о событиях в украинской Буче в 2022 году. Также в основу дела лег комментарий о президенте Владимире Путине.

Ранее гособвинение ходатайствовало о назначении приговора Роузу в виде восьми лет колонии.

Также в пятницу проект "Сетевые свободы" сообщил о возобновлении уголовного дела в отношении супруги Ричарда Роуза Марии. Ее обвинили в распространении фейков о Вооруженных силах.

Уголовное дело против супругов Роуз было возбуждено в апреле прошлого года. Мария Роуз вместе с сыном покинула Россию. В прошлом декабре Росфинмониторинг внес обоих супругов в реестр террористов и экстремистов.

Фото: ЗАКС.Ру