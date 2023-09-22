Депутат Рябоконь хочет смягчить требования закона к должникам по ипотеке

Единоросс из петербургского парламента Андрей Рябоконь предложил внести коррективы в федеральное законодательство, применяющееся к должникам по ипотечному кредиту. Депутат считает, что как минимум с начала 2020 года "стабильности стало меньше" и что условия для изъятия жилья на сегодняшний день выглядят излишне строгими.

По действующему законодательству, изъятие ипотечной недвижимости допускается при сумме долга от пяти процентов ее стоимости, которая не была уплачена спустя три месяца после судебного решения.

"С учетом того, что банки обычно направляют иски, когда просрочка по ипотеке составляет от двух-трех месяцев, эта норма вообще не работает", - приводит довод Рябоконя "Парламентская газета".

Что касается суммы, то ему представляется справедливым повысить критический порог задолженности с 5% до 15% от стоимости жилья. Поднятая планка примерно будет совпадать с первоначальным ипотечным взносом.

Фото: ЗАКС.Ру