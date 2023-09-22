РКН проверит операторов на готовность к военному положению

Роскомнадзор разослал операторам связи рекомендации по противодействию различным авариям и обеспечению безопасности сетей, в том числе в случае объявления военного положения, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на документ. Факт получения рекомендаций изданию подтвердил собеседник в одном из операторов "большой четверки".

Документ предписывает территориальным органам РКН смоделировать совместно со "значимыми операторами связи" их готовность к действиям в случае полного отключения электроэнергии, разрушения ключевых сооружений или повреждения магистральных линий. Для каждого из подобных вариантов предполагается разработать план действий по обеспечению безопасности и восстановлению сетей. Как отмечается, он будет применяться "в том числе в период действия военного положения".

Оценивать готовность операторов к нештатным ситуациям предполагается в том числе по тому, защищены ли хранящиеся на объектах горюче-смазочные материалы, и имеется ли антидроновая защита. В случае отсутствия систем противодействия беспилотникам их внедрение "должно быть учтено в плане мероприятий".

Список значимых операторов будет меняться от региона к региону, он будет составляться в том числе исходя из количества подключенных к сетям государственных и социально значимых объектов. Мобильные операторы и владельцы собственных линий связи включаются в список важных вне зависимости от соответствия другим критериям.

Собеседник издания уточнил, что от операторов будут требовать в том числе перехвата абонентов и обеспечения связи конкурента в случае атаки.

Фото: ЗАКС.Ру