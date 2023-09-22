В Петербурге обновился уже второй температурный рекорд сентября

Главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в пятницу 22 сентября был превзойден температурный рекорд этого дня, зафиксированный в 1936 году. Если восемьдесят семь лет назад абсолютный температурный максимум составил 21,9 градуса, то сегодня уже к часу дня городская метеостанция зафиксировала прогревание воздуха до 22 градусов.

"Точное значение нового рекордного максимума станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимального термометра", - написал Леус в своем Telegram-канале.

Отметим, что в нынешнем месяце бьется уже второй по счету "тепловой" рекорд. В предыдущий раз это случилось 13 сентября, когда плюсовая температура достигла отметки 24,6 градуса.

Фото: ЗАКС.Ру