В Петербурге СК возбудил дело о фиктивной регистрации троих иностранцев

В Петербурге возбуждено уголовное дело о фиктивной постановке иностранцев на учет по месту пребывания (ст. 322.3 УК РФ), сообщили 22 сентября в Главном следственном управлении регионального СК. Делом занимается следственный отдел по Василеостровскому району.

Фигурантом дела стал 31-летний местный житель. По версии следствия, не позднее 6 августа он зарегистрировал в своей квартире троих граждан Таджикистана без намерения действительно предоставить им помещения для проживания.

"По уголовному делу продолжается выполнение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств", — рассказали в СК.

Как рассказали в ведомстве, петербуржцу избрана мера пресечения по делу. О какой именно мере идет речь, неизвестно. Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинений.

Фото: ЗАКС.Ру