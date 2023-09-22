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Новости 15:12

Чиновники Ленобласти отсудили деньги у водителя, насмерть сбившего лося

фото ЗакС политика Чиновники Ленобласти отсудили деньги у водителя, насмерть сбившего лося

Кировский районный суд Петербурга занял сторону комитета Ленобласти по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области в его споре с автовладельцем Андреем Федоровым. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, иск был подан из-за последствий дорожно-транспортного происшествия.

Установлено, что под колесами Toyota Corona в мае прошлого года погиб лось, выбежавший на шоссе в Волосовском районе. В досудебном порядке Федоров отказался возмещать ущерб, который чиновники оценили в 80 тысяч рублей.

На заседание, где исковые требования были полностью удовлетворены, ответчик не явился. Ранее правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело в связи с инцидентом.

фото: pixabay


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