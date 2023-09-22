ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 15:34

Таможенники в Выборге не выпустили из России дореволюционную икону

фото ЗакС политика Таможенники в Выборге не выпустили из России дореволюционную икону

Сотрудники Выборгской таможни пресекли попытку вывоза в Финляндию иконы "Господь Вседержитель", написанной до октябрьского переворота. Об этом пишет ТАСС.

Реликвию изъяли у женщины с британским подданством на пропускном пункте "Брусничное". Она собиралась пересечь границу на рейсовом автобусе. Перед досмотром путешественница сказала, что не имеет при себе вещей, нуждающихся в декларировании. Разрешительных документов на вывоз документов у нее при себе не было.

На британку составили два административных протокола: по ч. 1 ст. 16.2 КоАП (недекларирование товаров, подлежащих декларированию) и по ст. 16.3 КоАП (несоблюдения запретов и ограничений на вывоз товаров).

фото: ФТС России / ВКонтакте


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости22 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама