Таможенники в Выборге не выпустили из России дореволюционную икону

Сотрудники Выборгской таможни пресекли попытку вывоза в Финляндию иконы "Господь Вседержитель", написанной до октябрьского переворота. Об этом пишет ТАСС.

Реликвию изъяли у женщины с британским подданством на пропускном пункте "Брусничное". Она собиралась пересечь границу на рейсовом автобусе. Перед досмотром путешественница сказала, что не имеет при себе вещей, нуждающихся в декларировании. Разрешительных документов на вывоз документов у нее при себе не было.

На британку составили два административных протокола: по ч. 1 ст. 16.2 КоАП (недекларирование товаров, подлежащих декларированию) и по ст. 16.3 КоАП (несоблюдения запретов и ограничений на вывоз товаров).

фото: ФТС России / ВКонтакте