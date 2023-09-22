Путин предложил переназначить Зорькина на должность председателя КС

Президент Владимир Путин предложил кандидатуру нынешнего председателя Конституционного суда Валерия Зорькина для переназначения на новый срок, сообщил 22 сентября сенатор Андрей Клишас. По его словам, этот вопрос будет рассмотрен в понедельник, 25 сентября, на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству.

"Планируется рассмотреть [кандидатуру] <...> Зорькина Валерия Дмитриевича — для назначения на должность председателя Конституционного суда Российской Федерации", — написал Клишас в своем Telegram-канале.

Также сенаторы рассмотрят возможность назначения Михаила Лобова судьей КС.

В нынешнем году Зорькину исполнилось 80 лет. Он имеет звание заслуженного юриста РФ, в числе его наград имеется орден Андрея Первозванного и все ступени ордена "За заслуги перед Отечеством".

Фото: сайт Кремля