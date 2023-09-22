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Новости 16:55

До конца года на Васильевском острове ограничат вход на станцию "Спортивная"

фото ЗакС политика До конца года на Васильевском острове ограничат вход на станцию "Спортивная"

В Петербурге стартуют работы в вестибюле №2 станции метро "Спортивная" (выход на Васильевский остров), о чем сообщает пресс-служба подземки. Из-за ремонта эскалаторов до самого конца года будут действовать ограничения на вход и выход.

С 25 сентября по 9 ноября нельзя будет воспользоваться подземным павильоном, выходящим на 1-ю линию В.О. С 10 ноября и по 25 декабря аналогичным образом поступят с павильоном, расположенным напротив и выходящим на Кадетскую линию.

Пассажиров просят заблаговременно планировать маршрут поездок.

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Фото: ЗАКС.Ру, схема: metro.spb.ru


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