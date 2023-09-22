"Пятерочке" запретили разгружать товары в петербургском жилом дворе

Куйбышевский районный суд Петербурга удовлетворил исковые требования чувашского Роспотребнадзора, предъявленные ООО "Агроторг", которому принадлежат магазины сети "Пятерочка".

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, заявителя не устраивал факт разгрузки товара непосредственно во дворе, в котором расположены входы в многоквартирные дома. В действиях ответчика чиновники усмотрели признаки нарушения федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Суд принял во внимание, что однотипные нарушения фиксировались на протяжении последних четырех лет, владельца "Пятерочки" привлекали к административной ответственности, но тем не менее разгрузка продуктов во дворе продолжалась. На заседании было решено, что действия компании создают угрозу здоровью жильцов и нарушают их право на благоприятную среду проживания. Ей запретили разгружать товары во дворе.

Фото: ЗАКС.Ру