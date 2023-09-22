В России почти на треть уменьшилось количество ложных звонков о бомбах

За первые восемь месяцев 2023 года в России зафиксировано на 2,1 % меньше преступлений, чем в январе-августе прошлого года, сообщили 22 сентября в МВД. Ущерб от преступлений по оконченным и приостановленным делам снизился при этом на 38,2 %.

Больше половины зарегистрированных преступлений (52,8 %) пришлось на хищения чужого имущества. В случае с тяжкими и особо тяжкими преступлениями более четверти (26 %) приходится на незаконный оборот наркотиков.

"Сохраняется тенденция к увеличению количества — на 28,7 % — противоправных деяний в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Их удельный вес в числе всех преступных посягательств возрос до 32,9 %, а по тяжким и особо тяжким — до 56,4 %", — сообщил в МВД.

При этом на 29,9 % относительно прошлого года уменьшилось количество преступлений, связанных с заведомо ложными сообщениями о терактах.

Фото: ЗАКС.Ру