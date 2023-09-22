В Петербурге невыплата зарплат стройкомпанией привела к уголовному делу

Проведенный накануне прием граждан в главном следственном управлении СК по Петербургу обернулся возбуждением дела о невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК) как минимум за два месяца работы.

Как сообщает ведомство, фигурантами дела стали представители руководства одной из строительных компаний города.

По данным следствия, восемнадцати гражданам своевременно не выплатили деньги за их труд. Совокупный объем задолженности превышает один миллион рублей.

Максимально возможное наказание, грозящее фигурантам, представляет собой три года лишения свободы.

Фото: ЗАКС.Ру