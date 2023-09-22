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Новости 18:05

В Петербурге разрешили построить еще две школы и два садика

фото ЗакС политика В Петербурге разрешили построить еще две школы и два садика

Петербургские чиновники санкционировали строительство четырех образовательных объектов в разных районах города, о чем сообщает Госстройнадзор.

В Песочном построят школу на 1100 мест, в которой будут заниматься 44 класса. Учащиеся начальных классов будут посещать ее, пользуясь отдельным входом. В конце проспекта Энгельса, на территории Парголово появится школа на 825 мест, возле которой создадут физкультурно-спортивную зону. Внутри нее будет организовано место для любителей хореографии.

Помимо этого, в обозримой перспективе в городе станет на два детских сада больше. Один из них, на 110 мест, построят в Пушкине. Другой будет иметь вдвое большую вместимость и расположится в зоне новостроек на Комендантском проспекте.

фото: gov.spb.ru


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