Петербургских волонтеров научат иметь дело с памятниками деревянного зодчества

Волонтеры в Петербурге проведут инспекцию памятников деревянного зодчества, о чем пишет ТАСС со ссылкой на главу регионального отделения ВООПИК Антона Иванова. Планируется осмотреть около сотни объектов. Меньше чем за месяц поступило более двух сотен заявок от желающих принять участие в мониторинге. Из них выберут пятьдесят кандидатур.

"Предпочтение отдавали тем добровольцам, кто либо уже имел какие-либо начальные профессиональные навыки, связанные с архитектурой, историей города, либо проходил у нас когда-то через Школу волонтеров наследия. Обучение будет проходить в течение полутора месяцев", - рассказал Иванов.

Добровольцев научат грамотно проводить фотофиксацию проблемных памятников и ознакомят с тонкостями градозащитного законодательства. Проект, реализующийся в том числе за счет Фонда президентских грантов, продолжится и в следующем году, когда наберут новую группу волонтеров. Предполагается, что в рамках проекта будут проводиться историко-культурные экспертизы.

"Часто на это нет денег у госорганов по каким-то причинам, или нет собственника, который бы это заказал", - пояснил глава петербургского ВООПИК.

фото: kgiop.gov.spb.ru