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Новости 10:54

На улице Седова поменяли асфальт

фото ЗакС политика На улице Седова поменяли асфальт

В Петербурге отремонтировали двухкилометровый северный участок улицы Седова, связывающий площадь Бехтерева с улицей Дудко, сообщает пресс-служба Смольного.

Рабочие уложили новое асфальтобетонное покрытие, поменяли поребрики и канализационные люки. Пешеходные переходы стали более удобными для маломобильных людей.

"Важно, что работы проводятся комплексно, с применением современных технологий и согласованно с другими стратегическими целями и задачами, поставленными президентом России", - прокомментировал событие губернатор Александр Беглов.

Новый асфальт отличается большей долговечностью.

фото: gov.spb.ru


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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