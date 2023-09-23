На улице Седова поменяли асфальт

В Петербурге отремонтировали двухкилометровый северный участок улицы Седова, связывающий площадь Бехтерева с улицей Дудко, сообщает пресс-служба Смольного.

Рабочие уложили новое асфальтобетонное покрытие, поменяли поребрики и канализационные люки. Пешеходные переходы стали более удобными для маломобильных людей.

"Важно, что работы проводятся комплексно, с применением современных технологий и согласованно с другими стратегическими целями и задачами, поставленными президентом России", - прокомментировал событие губернатор Александр Беглов.

Новый асфальт отличается большей долговечностью.

фото: gov.spb.ru