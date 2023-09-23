Электрички в Петербурге и области перешли на "оптимизированный" график работы

Северо-Западная пригородная пассажирская компания объявила о завершении летнего режима работы электричек. Теперь они станут курсировать реже.

Смена графика объясняется не столько временем года, сколько снижением пассажиропотока. Принятые меры компания позиционирует как "оптимизация размеров движения" пригородных поездов.

Тем временем погода в городе продолжает бить рекорды: накануне был превзойден тепловой рекорд 1936 года. В субботу 23 сентября ожидается еще один температурный рекорд. Как сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, с высокой долей вероятностью не устоит показатель, зафиксированный в этот день в 2020 году, когда воздух в городе прогрелся до 21,4 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру