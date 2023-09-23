ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 11:59

СК остановил торговлю у станции метро "Пролетарская"

фото ЗакС политика СК остановил торговлю у станции метро "Пролетарская"

Сотрудники петербургского управления Следственного комитета откликнулись на жалобу, поступившую на нелегальную торговлю возле станции метро "Пролетарская". Правоохранители выехали на место и пресекли реализацию товаров, которая производилась в отсутствие разрешительных документов.

По факту незаконной торговли проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Петербургу.

Следователи также заинтересовались другими точками несанкционированой торговли на территории Невского района. Утверждается, что будут приняты меры для прекращения их деятельности.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости23 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама