СК остановил торговлю у станции метро "Пролетарская"

Сотрудники петербургского управления Следственного комитета откликнулись на жалобу, поступившую на нелегальную торговлю возле станции метро "Пролетарская". Правоохранители выехали на место и пресекли реализацию товаров, которая производилась в отсутствие разрешительных документов.

По факту незаконной торговли проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Петербургу.

Следователи также заинтересовались другими точками несанкционированой торговли на территории Невского района. Утверждается, что будут приняты меры для прекращения их деятельности.

Фото: ЗАКС.Ру