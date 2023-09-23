У Пскова может появиться город-побратим в Казахстане

Глава Пскова Борис Елкин рассказал об укреплении отношений города с Казахстаном. У Пскова пока нет ни одного города-побратима в среднеазиатском государстве, и мэру представляется правильным исправить эту ситуацию. Проблема обсуждалась на встрече с консулом Казахстана в Петербурге Дмитрием Михно.

"Как показывает практика, партнерство и побратимство – хорошее подспорье для разного рода межрегионального взаимодействия. Идея коллегам из Казахстана понравилась. Договорились быть в контакте", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.

По мнению Елкина, побратимство может принести с собой образовательные обмены, интенсифицировать культурные и туристические связи.

Фото: ЗАКС.Ру