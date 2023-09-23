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Новости 14:14

На Дворцовой площади после жалобы на мошенничество задержали "Петра I"

фото ЗакС политика На Дворцовой площади после жалобы на мошенничество задержали "Петра I"

Петербургская полиция 23 сентября рассказала о необычном задержании, случившемся еще в прошлые выходные. На Дворцовой площади в руки силовиков попался 20-летний уроженец Ярославля, переодетый в наряд первого российского императора Петра Великого.

Оперативным действиям предшествовала жалоба гостя города, которому "Петр I" проводил экскурсию. Во время осмотра достопримечательностей "император" обманным способом списал с банковской карты клиента 4 тысячи рублей.

В отношении злоумышленника расследуется дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК). Он находится под стражей.

фото: ГУ МВД по Петербургу


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