На Дворцовой площади после жалобы на мошенничество задержали "Петра I"

Петербургская полиция 23 сентября рассказала о необычном задержании, случившемся еще в прошлые выходные. На Дворцовой площади в руки силовиков попался 20-летний уроженец Ярославля, переодетый в наряд первого российского императора Петра Великого.

Оперативным действиям предшествовала жалоба гостя города, которому "Петр I" проводил экскурсию. Во время осмотра достопримечательностей "император" обманным способом списал с банковской карты клиента 4 тысячи рублей.

В отношении злоумышленника расследуется дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК). Он находится под стражей.

фото: ГУ МВД по Петербургу