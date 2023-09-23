Бастрыкина заинтересовали некачественные каркасные дома в Петербурге

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратил внимание на поступающие из Петербурга жалобы, связанные с качеством строящихся и продающихся в городе каркасных домов. Как сообщает информационный центр СК, речь идет об услугах компании "Статус Стройхаус".

Согласно одной из жалоб, после сдачи дома многодетная мать обнаружила проседание крыши ввиду использования некачественных материалов при строительстве. В итоге дом вынужденно был снесен до установленного гарантией срока эксплуатации.

Другой гражданин, заказавший у компании возведение каркасного дома, столкнулся с плесенью и грибком на стенах и отказом в возврате денег. Известен и третий подобный случай.

В Петербурге в связи с перечисленными фактами проводят доследственную проверку. Бастрыкин распорядился доложить о ее результатах.

фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте