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Новости 16:29

В Петербурге задержали обвиняемых в торговле фальшивыми долларами

фото ЗакС политика В Петербурге задержали обвиняемых в торговле фальшивыми долларами

Петербургские полицейские задержали предполагаемых членов преступного сообщества, на которых два месяца назад пожаловался житель города, попробовавший купить у них американскую валюту. Увидев объявление в социальных сетях, он приобрел через контактных лиц 24 тысячи долларов.

Впоследствии в одном из банков констатировали, что мужчине продали 240 фальшивых стодолларовых купюр.

Под подозрение силовиков попали 22-летний неработающий житель Ленобласти, а также 37-летний предполагаемый организатор ОПГ и еще четыре человека. Всех их задержали. Части фигурантов дела об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК) назначили подписку о невыезде.

Фото: ЗАКС.Ру


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