В Петербурге по делу о взятке арестовали полицейских

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал полицейских Теймура Гусейнова и Павла Чепуркина, которых преследуют по обвинению в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК) в период с 21 августа по 22 сентября.

По версии следствия, вместе с еще одним коллегой фигуранты затребовали и получили незаконное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей от жительницы города. Взамен правоохранители взяли на себя обязательство не привлекать ее к ответственности за занятие проституцией.

Гусейнова и Чепуркина задержали накануне, своей вины они не признали. Под стражей им придется пробыть как минимум до 20 ноября.

Фото: ЗАКС.Ру