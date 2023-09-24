"Начальников над вами нет": Путин поздравил ЦИК с юбилеем

Президент Владимир Путин поздравил Центральную избирательную комиссию с 30-летием со дня образования. Государственный орган был создан указом первого президента России Бориса Ельцина 24 сентября 1993 года.

В честь юбилея Центризбиркома Путин выпустил видеообращение с поздравлением. "Вы независимы в своей работе. Начальников над вами нет. Все решения вы принимаете самостоятельно, публично и коллегиально, подчиняетесь только законам и действуете на принципах открытости, гласности и высочайшей ответственности", — среди прочего заявил он.

Путин заявил, что от профессионализма работников ЦИК и от объективности и прозрачности организации выборов "во многом зависит доверие избирателей к результатам этих выборов". По его мнению, Центризбирком делает всё, "чтобы выборы проходили честно и легитимно при строгом соблюдении закона".

Поздравил членов ЦИК и спикер Государственной думы Вячеслав Володин. "Становление нашей избирательной системы неразрывно связано с развитием России, укреплением государственности и демократических основ, обеспечением конституционных прав граждан", — приводит его слова ТАСС.

Фото: Kremlin.ru