МВД поддержало запрет длительной стоянки такси в жилой зоне

Инициатива вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР) о запрете парковки и длительной стоянки такси в жилой зоне нашла понимание Министерства внутренних дел, сообщило 24 сентября РИА "Новости". В то же время в силовом ведомстве указали на необходимость доработки инициативы.

"Ваша инициатива концептуально поддерживается, однако требует проработки с участием заинтересованных органов исполнительной власти", —говорится в письме начальника ГИБДД Михаила Черникова на имя депутата.

В середине августа Чернышов обратился в ГИБДД с предложением ограничить 30 минутами время стоянки такси в жилых кварталах. По его мнению, водителю вполне должно хватить получаса на то, чтобы дождаться или высадить пассажиров или же решить свои личные дела. "Со своей стороны готов инициировать внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Нарушение указанной нормы ПДД должно повлечь наложение штрафа и эвакуацию транспортного средства на штрафстоянку", — писал тогда Чернышов.

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