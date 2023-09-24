Россияне стали чаще жаловаться на навязывание банками допуслуг при выдаче кредитов

В 2023 году россияне стали чаще обращаться в Центробанк с жалобами на навязывание банками дополнительных услуг при оформлении кредитов, сообщило 24 сентября РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу финансового регулятора. В то же время в основном эти претензии связаны с договорами, заключенными в прошлом году или ранее.

"В этом году Банк России отмечает рост жалоб на навязывание дополнительных услуг при оформлении кредита. Однако в основном люди жалуются на невозможность вернуть средства за навязанную дополнительную услугу к кредитному договору, заключенному год назад или ранее", — рассказали в ЦБ.

Как уточнили в регуляторе, более 60 % поступающих жалоб касаются навязывания дополнительных услуг к кредиту. При этом Центробанк не наблюдает увеличения жалоб по договорам, заключенным в текущем году.

Говоря непосредственно о допуслугах, в ЦБ указали, что чаще прочего речь идет о предложении приобрести к кредиту дополнительные страховки или услуги. В случае с последними клиентам могут представить подписки на онлайн-кинотеатр, консультации психолога, астролога или ветеринара, предоставление юридической помощи и так далее.

Фото: ЗАКС.Ру