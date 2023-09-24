Главный синоптик Петербурга допустил новые погодные рекорды на следующей неделе

В Петербурге сохраняется вероятность установления новых температурных рекордов в ближайшие дни, предположил 24 сентября главный синоптик города Александр Колесов.

"Перспективы тепла еще есть. Погоду продолжит определять антициклон, все еще будет тепло, поэтому на следующей неделе не исключаю в Санкт-Петербурге перекрытие дневного максимума хотя бы еще один раз", — написал Колесов в своем Telegram-канале 24 сентября.

Синоптик отметил "аномально теплый период" в течение трех последних суток в Петербурге, в течение которых отклонение среднесуточной температуры в городе превышало норму на 7-9 градусов по Цельсию. В результате были побиты рекорды температуры для отдельных дней начиная с 21 сентября. Речь идет о дневных температурах 22 и 23 сентября и в течение четырех ночей с 21 по 24 сентября.

"Теперь самое позднее достижение дневной температуры воздуха +25 градусной отметки в Санкт-Петербурге сместилось с 16 сентября (в 1955 году в этот день температура воздуха в городе была +25,6 градуса) на 23 сентября (вчера в городе максимум достиг +25,3 градуса)", — отметил Колесов.

Дневная температура воздуха в субботу превысила в Петербурге значение в 20 градусов. Благодаря этому 23 сентября стало самым поздним достижением этой отметки за всё время инструментальных наблюдений за погодой в городе.

Фото: ЗАКС.Ру