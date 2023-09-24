На вокзалах Северо-Запада начнут выдавать справки пассажирам

На всех вокзалах Северо-Запада России стал доступен сервис по онлайн-выдаче справок, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Также для удобства пассажиров ввели другие услуги.

В частности, на вокзалах вводятся автоматизированные парковки по системе Fast Track. Также в скором времени должны будут открыться пункты помощи Центра содействия маломобильным гражданам.

"Кроме того, не покидая зала ожидания, можно вкусно перекусить и даже отправиться на экскурсию", — отметили в пресс-службе ОЖД.

Всего с начала 2023 года вокзалами Петербурга воспользовались около 19 миллионов пассажиров.

Фото: Telegram-канал "СПб-Главный"