Суд в Петербурге отправил под арест участника ДТП за неповиновение полиции

Красногвардейский районный суд назначил административный арест участнику ДТП, в результате которого пострадал сотрудник полиции. Как сообщила 24 сентября объединенная пресс-служба судов, в вину Алексею Аристову поставили неповиновение законному требованию правоохранителей (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ).

Как установил суд, вечером 22 сентября Аристов находился близ дома № 47 по Индустриальному проспекту в связи с произошедшей автомобильной аварией. По версии силовиков, он категорически отказывался сесть в служебный автомобиль и активно сопротивлялся попыткам сопроводить его. Как уточнили в судебной пресс-службе, гражданин "хватал сотрудников полиции за форменное обмундирование, оттеснял и отталкивал их, тем самым оказал неповиновение законному требованию сотрудника полиции".

Сам Аристов вину не признал. Согласно озвученной им версии, он вышел на проезжую часть с целью сфотографировать место ДТП. После этого сотрудник ГИБДД потребовал от него уйти с дороги, после чего гражданина повалили на землю и заковали в наручники. Сам он, по его словам, сопротивления при этом не оказывал.

О ДТП на Индустриальном проспекте ранее сообщала "Фонтанка". По информации издания, Skoda под управлением нетрезвого 41-летнего водителя врезалась в патрульный Hyundai Solaris. Последний сдвинулся с места и наехал на 27-летнего сотрудника ГИБДД, который в тот момент стоял на асфальте. В результате правоохранитель получил травмы средней степени тяжести.

Суд назначил Аристову 14 дней административного ареста.

Фото: ЗАКС.Ру