Минэкономразвития прогнозирует "видимый" уровень инфляции на весь 2024 год

На заседании комитета Совета Федерации по экономической политике глава Минэкономразвития Максим Решетников представил прогноз инфляции на ближайший год. По сравнению с декабрем прошлого года в декабре чиновники ожидают инфляцию на уровне 7,5%, передает "Интерфакс". Среднегодовая инфляция в 2024 году составит 7,2%.

"Так-то мы декабрь к декабрю 2024 года на 4,5% рассчитываем, что она снизится, но, тем не менее, она будет на достаточно таких видимых уровнях весь следующий год", - добавил Решетников.

Наивысшей точки (8,3%) показатель должен будет достичь в середине следующего года.

В своем послании к Федеральному собранию в феврале президент Владимир Путин рассказал, что инфляцию по итогам года нужно ожидать на уровне 4%.

фото: kremlin.ru