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Новости 9:55

Минэкономразвития прогнозирует "видимый" уровень инфляции на весь 2024 год

фото ЗакС политика Минэкономразвития прогнозирует "видимый" уровень инфляции на весь 2024 год

На заседании комитета Совета Федерации по экономической политике глава Минэкономразвития Максим Решетников представил прогноз инфляции на ближайший год. По сравнению с декабрем прошлого года в декабре чиновники ожидают инфляцию на уровне 7,5%, передает "Интерфакс". Среднегодовая инфляция в 2024 году составит 7,2%.

"Так-то мы декабрь к декабрю 2024 года на 4,5% рассчитываем, что она снизится, но, тем не менее, она будет на достаточно таких видимых уровнях весь следующий год", - добавил Решетников.

Наивысшей точки (8,3%) показатель должен будет достичь в середине следующего года.

В своем послании к Федеральному собранию в феврале президент Владимир Путин рассказал, что инфляцию по итогам года нужно ожидать на уровне 4%.

фото: kremlin.ru


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