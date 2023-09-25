Градозащитники пожаловались на дискотеку в аварийном доме-памятнике на Фонтанке

Петербургские градозащитники сигнализировали о танцевальной вечеринке, которая имела место в стенах регионального памятника "Здание государственного банка" (набережная Фонтанки, 78) в минувший уик-энд. Произошедшее они считают недопустимым. Заброшенный объект находится в собственности города, но активисты регулярно видят объявления об аренде помещений в нем.

По сведениям градозащитников, на мероприятии работали диджеи и бар, где продавали алкоголь. Стоимость билетов варьировалась в пределах 700 - 2200 рублей. Рейв, освещаемый при помощи свечей, собрал от 200 до 300 человек. Событие напомнило активистам практику 1990-х годов, когда чиновники были недостаточно внимательны к эксплуатации исторических домов.

"Казалось, что это уже ушедший формат. Однако он вновь возрождается в самом сердце города, прямо напротив комитета по охране памятников", - говорится в сообщении Градозащитного пресс-центра.

Бывшую Сберкассу Государственного банка построили на рубеже XIX-XX веков.

фото: SOS СПб СНОС / Telegram