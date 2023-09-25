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Новости 10:49

Скончался бывший министр экономики Евгений Ясин

фото ЗакС политика Скончался бывший министр экономики Евгений Ясин

В возрасте 89 лет умер сооснователь Высшей школы экономики (ВШЭ) и министр экономики РФ в 1994-1997 годах Евгений Ясин, о чем сообщил на своей странице в соцсети публицист Александр Архангельский. В августе экономиста госпитализировали в тяжелом состоянии.

"Удивительно светлый человек для того уровня должностей, которые он в своей жизни занимал", - прокомментировал в своем блоге новость о кончине ученого политолог Александр Кынев.

До последнего времени бывший член правительства входил в президентский Совет по правам человека. В 2010-х годах он вел авторскую программу на закрытой ныне радиостанции "Эхо Москвы".

фото: Президентский центр Бориса Ельцина / YouTube (скриншот)


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