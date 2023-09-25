На полицейских в Колпино напали с ножом

Злоумышленник в Колпино атаковал дорожных полицейских, о чем пишет "Фонтанка" со ссылкой на свой источник. Конфликт случился утром 25 сентября на углу Оборонной улицы и улицы Анисимова.

Гражданин подошел к машине ГИБДД, выражая желание что-то сказать или спросить. Когда ему открыли дверь, он напал на правоохранителя с ножом и ранил его.

Агрессивного мужчину сумели задержать.

UPD 12:05 ГУ МВД по Петербургу уточняет, что задержанному 35 лет. Полицейскому после удара ножом потребовалась госпитализация. В ближайшее время следственные органы примут процессуальное решение.

UPD 16:15 СК возбудил дело по статье о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК). Фигуранту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Фото: ЗАКС.Ру