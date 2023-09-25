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Новости 11:40

Проект реставрации петербургской консерватории снова обновили

фото ЗакС политика Проект реставрации петербургской консерватории снова обновили

Специалисты из КГИОП собираются переработать проект реконструкции Санкт-Петербургской консерватории из-за проблем с поставкой необходимого оборудования, об этом пишет 25 сентября "Деловой Петербург" со ссылкой на обнародованный акт историко-культурной экспертизы.

Теперь консерватория на Театральной площади будет реставрироваться в соответствии с новым проектом. Основные изменения коснулись инженерных сетей и оборудования. 

Кроме этого, увеличен объем работ. Это связано с изменениями предмета охраны здания. Также переработали определенные аспекты планировки, а именно помещения для размещения оборудования.

Фото: conservatory.ru


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