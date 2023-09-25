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Новости 11:51

ТАСС: Нарусову предупредили о недопустимости поездок в страны НАТО

фото ЗакС политика ТАСС: Нарусову предупредили о недопустимости поездок в страны НАТО

Информация о поездке сенатора Людмилы Нарусовой стала поводом для дисциплинарных мер, которые приняло руководство комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в верхней палате.

"Комитет решил жестко предупредить сенатора, что подобные действия недопустимы, дискредитируют статус сенатора и палаты в целом", - рассказали агентству о последнем заседании профильного комитета.

Недовольство коллег Нарусовой вызвал тот факт, что Испания входит в блок НАТО, который сегодня противостоит России. Более того, сенатор от Тувы никак публично не объяснила свое местонахождение в недружественной стране. Претензии к Нарусовой также имеются в связи с пропусками пленарных заседаний, собиравшихся в конце весенней сессии. Законотворец отсутствовала на них в отсутствие документов, указывающих на уважительные причины.

фото: council.gov.ru


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