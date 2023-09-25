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Новости 13:05

"Заминировавший" корабль на "Алых парусах" получил условный срок

фото ЗакС политика "Заминировавший" корабль на "Алых парусах" получил условный срок

Колпинский районный суд Петербурга приговорил местного жителя Дмитрия Мажурина к трем годам условного срока. Его признали виновным в совершении заведомо ложного сигнала о готовящемся теракте (ч. 2 ст. 207 УК), передает объединенная пресс-служба городских судов.

В день празднования "Алых Парусов" Мажурин в нетрезвом виде позвонил в экстренные службы и сообщил, что корабль с заложенной бомбой должен будет взорваться возле Троицкого моста. Его информация не подтвердилась. 

Фигурант, воспитывающий троих детей, признал вину, раскаялся и компенсировал МВД расходы, на которые пришлось пойти ведомству из-за его звонка.

Фото: ЗАКС.Ру


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