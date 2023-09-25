Суд взыскал с финской компании почти 2,4 млн евро в пользу петербургских кораблестроителей

"Адмиралтейские верфи" взыскали 2,4 млн евро с финской компании Wartsila Solutions Oy, которая не поставляла оборудование для строительства рыболовецких траулеров из-за санкций, об этом 25 сентября пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на решение Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти.

В 2021 году между петербургскими кораблестроителями и финской компанией был заключен договор на поставку компонентов судового оборудования, которое предназначалось для строительства двух рыболовецких траулеров. Кроме компонентов, финны должны были провести шеф-монтажные работы, швартовые и заводские испытания.

Общая цена контракта составила 9,5 млн рублей. Срок поставки был не позднее 30 октября 2022 года. Также "Адмиралтейским верфям" нужно было выплатить аванс, который в общей сложности составил 2,37 млн евро.

В марте 2023 года Wartsila Solutions Oy уведомили, что приостанавливают исполнение контракта, объяснив решение санкциями.

По итогу "Адмиралтейские верфи" не получили от финнов ни денег, ни оборудования, поэтому компания обратилась в суд, который удовлетворил требования предприятия.

Фото: admship.ru