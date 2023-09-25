В Петербурге промзону "Красный нефтяник" застроят жильем

Администрация Петербурга одобрила перевод территории предприятия "Красный нефтяник" во Фрунзенском районе под застройку жильем, об этом 25 сентября пишет "Новый проспект" со ссылкой на протоколы заседания комиссии по подготовке изменений в Генплан города.

Площадь на улице Салова размером 19,1 га застроит жильем ГК "ПИК".

Всего на выделенном участке можно построить до 250 тысяч квадратных метров жилья. Отмечается, что это может быть комплекс из нескольких многоквартирных домов с инфраструктурой.

Уточняется, что цена сделки могла составить 10-15 млрд рублей.

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