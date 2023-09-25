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Новости 15:17

Смольный потратит более 11 млн рублей на очистку своих территорий от снега и наледи

фото ЗакС политика Смольный потратит более 11 млн рублей на очистку своих территорий от снега и наледи

Администрация Петербурга ищет подрядчика, который будет убирать и вывозить снег с территории городского правительства и двух объектов в Курортном районе, об этом пишет MR7.ru со ссылкой на информацию с сайта госзакупок.

Контакт рассчитан на год. Начальная стоимость - почти 3,5 млн рублей. Подрядчик должен будет приступить к работам не раньше 1 декабря 2023 года. Подать заявки на участие можно до 29 сентября.

Подрядчику предлагается убирать снег с территории городского правительства с помощью тракторов и подметанной щеткой.

Также опубликован тендер на уборку кровель комплекса зданий Смольного и двух объектов в Курортном районе от снега и наледи. Его начальная стоимость составила 7,86 млн рублей.

Фото: ЗАКС.ру


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