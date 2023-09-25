БДТ официально подтвердил смерть Александра Никанорова

В БДТ имени Г. А. Товстоногова подтвердили гибель режиссера Александра Никанорова, который 21 сентября ушел из дома и не вернулся, об этом 25 сентября сообщение появилось в социальных сетях театра.

В Токсово обнаружили тело, подходящее под описание режиссера Александра Никанорова, об этом писала "Фонтанка.ру" 24 сентября.

"На 41-м году трагически ушел из жизни режиссер БДТ Александр Никаноров. В театре Сашу знали как человека не только творческого, увлеченного искусством, но и в высшей степени надежного, по-рыцарски благородного, порядочного и очень доброго", – сказано в сообщении театра.

Александр Никаноров уехал на велосипеде из дома 21 сентября, не взяв с собой телефон и паспорт. Последний раз живым его видели выходящим из электрички в Токсово.

Фото: социальные сети БДТ имени Г. А. Товстоногова