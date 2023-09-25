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Новости 15:52

В ремонтируемом петербургском доме-памятнике на женщину упала штукатурка

фото ЗакС политика В ремонтируемом петербургском доме-памятнике на женщину упала штукатурка

На Петроградской стороне минувшей ночью частично обрушился потолок в одной из квартир дореволюционного дома по адресу: переулок Нестерова, 9.

Штукатурка с высоты трех метров рухнула на хозяйку квартиры, когда она спала в кровати. Полученные травмы потребовали вызова скорой помощи, передает "Фонтанка".

По признанию пострадавшей, сначала она приняла происшествие за взрыв. Женщина недовольна качеством капитального ремонта, который в настоящее время проводят в ее доме, признанном региональным памятником. Многие соседи солидарны с ней в оценках ведущихся работ. По их наблюдениям, дом часто трясет. Помимо этого, рабочие скидывают строительный мусор прямо с крыши.

фото: ЗАКС.Ру


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