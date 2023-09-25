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Новости 16:37

Напавшему на сотрудницу полиции наркопотребителю в Петербурге дали условный срок

фото ЗакС политика Напавшему на сотрудницу полиции наркопотребителю в Петербурге дали условный срок

Московский районный суд Петербурга приговорил к 4,5 годам условного срока жителя города Ивана Кочешкова. Его признали виновным в незаконном приобретении наркотиков (ч. 2 ст. 228) и в нападении на представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК).

В июле подсудимый через мессенджер Telegram купил мефедрон, который хранил в машине до своего задержания в Купчино. При задержании наркопотребитель попытался скрыть улики и скрыться самому. Для этого он сильно толкнул сотрудницу полиции, после чего та упала на асфальт и сломала кисть руки. Таким образом женщина получила средний вред здоровью.

Испытательный срок для фигуранта составит три года.

Фото: ЗАКС.Ру


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