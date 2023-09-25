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Новости 17:06

Зарплаты чиновников не будут индексировать в 2024 году

фото ЗакС политика Зарплаты чиновников не будут индексировать в 2024 году

В 2024 году оклад федеральных чиновников индексировать не будут, об этом 25 сентября пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на следующий год.

"В соответствии с решениями, принятыми правительством Российской Федерации, <...> индексация оплаты труда работников федеральных государственных органов в 2024 году не осуществляется", — говорится в документе.

Ранее подобная информация подтверждалась источником РБК в финансово-экономическом блоке правительства. Такие меры приняты для оптимизации расходов. 

В самом аппарате правительства никак информацию об индексации зарплат не прокомментировали.

Фото: ЗАКС.ру


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