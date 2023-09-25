Калининградец отправился в СИЗО по подозрению в поджоге Z-конструкции

Суд в Белгороде отправил под арест жителя Калининградской области, которого подозревают в поджоге городской инсталляции, выполненной в виде буквы Z. Об этом пишет ТАСС.

Под стражей фигурант пробудет минимум до 19 ноября. Калининградца преследуют по делу о вандализме (ч. 2 ст. 214 УК), в рамках которого ему грозит до трех лет лишения свободы.

Издание Rusnews уточняет, что подследственный жаловался на многочасовые пытки после задержания, случившегося на прошлой неделе. По его словам, при помощи насилия силовики добивались признательных показаний.

Фото: ЗАКС.Ру