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ККИ будет пресекать незаконную уличную торговлю еще у трех станций метро

фото ЗакС политика ККИ будет пресекать незаконную уличную торговлю еще у трех станций метро

Комитет по контролю за имуществом Петербурга добавил три станции метро к территориям, на которых постоянно дежурят сотрудники ведомства для недопущения незаконной торговли, об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Сотрудники комитета вместе с Центром повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ) проводят ежедневные профилактические мероприятия, которые позволяют сохранять территории свободными от незаконных объектов уличной торговли.

Теперь к территориям, на которых проводятся профилактические мероприятия, будут добавлены станции метро "Проспект Ветеранов", "Улица Дыбенко" и "Проспект Просвещения". Такое решение было принято на основании обращений горожан.

Фото: пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга


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