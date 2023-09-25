ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 18:05

МИД выразил протест болгарскому послу

фото ЗакС политика МИД выразил протест болгарскому послу

В понедельник 25 сентября российский МИД вызвал посла Болгарии, которому выразили решительный протест. Как сообщает внешнеполитическое ведомство, российские власти не согласны с выдворением троих священников, представлявших в Софии Русскую православную церковь.

Отправка духовенства на родину произошла "под надуманным предлогом, в кощунственной и оскорбительной манере".

Произошедшее чиновники квалифицируют как провокацию, соответствующую уровню сегодняшнего отношения коллективного Запада к РФ. Министерство пообещало, что поступок болгарских властей не останется без ответа. При этом утверждается, что попытки испортить отношения между двумя народами бесперспективны.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости25 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама