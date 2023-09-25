МИД выразил протест болгарскому послу

В понедельник 25 сентября российский МИД вызвал посла Болгарии, которому выразили решительный протест. Как сообщает внешнеполитическое ведомство, российские власти не согласны с выдворением троих священников, представлявших в Софии Русскую православную церковь.

Отправка духовенства на родину произошла "под надуманным предлогом, в кощунственной и оскорбительной манере".

Произошедшее чиновники квалифицируют как провокацию, соответствующую уровню сегодняшнего отношения коллективного Запада к РФ. Министерство пообещало, что поступок болгарских властей не останется без ответа. При этом утверждается, что попытки испортить отношения между двумя народами бесперспективны.

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