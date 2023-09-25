Губернатор Александр Беглов заявил о готовности города к зимнему сезону

Александр Беглов поблагодарил сотрудников ЖКХ за подготовку жилищ петербуржцев к зиме, об этом 25 сентября пишет "Петербургский дневник".

"Хотел бы поблагодарить сотрудников жилищных и коммунальных служб за проделанную работу. Обследовано более 70 тысяч километров инженерных сетей, проведены две тысячи тренировок аварийных бригад. Более 24 тысяч жилых зданий могут спокойно встретить зиму", – рассказал губернатор.

На данный момент закончены основные работы по капитальному ремонту. Более 400 многоквартирных домов получили новые крыши. Внутренние работы остались еще на 19 адресах.

Фото: ЗАКС.ру