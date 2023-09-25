На границе с Финляндией развернули 112 автомобилей с российскими номерами

Финские таможенники развернули больше сотни автомобилей с российскими номерами на границе, об этом пишет 25 сентября "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу финской таможни.

В общей сложности с начала введения 16 сентября ограничений на пропуск автомобилей с российскими номерами таможенники не пропустили 112 машин.

Всего в Финляндию попытались проехать 254 автомобиля, но получилось лишь у 142.

Больше всего отказов в пересечении границы было на КПП в Ваалимаа – Торфяника и Нуйямаа – Брусничное. Там в общей сложности обратно поехало 86 автомобилей. У норвежской границы развернули 9 машин.

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