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Новости 25 сентября, 19:27

На границе с Финляндией развернули 112 автомобилей с российскими номерами

фото ЗакС политика На границе с Финляндией развернули 112 автомобилей с российскими номерами

Финские таможенники развернули больше сотни автомобилей с российскими номерами на границе, об этом пишет 25 сентября "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу финской таможни.

В общей сложности с начала введения 16 сентября ограничений на пропуск автомобилей с российскими номерами таможенники не пропустили 112 машин.

Всего в Финляндию попытались проехать 254 автомобиля, но получилось лишь у 142.

Больше всего отказов в пересечении границы было на КПП в Ваалимаа – Торфяника и Нуйямаа – Брусничное. Там в общей сложности обратно поехало 86 автомобилей. У норвежской границы развернули 9 машин.

Фото: unsplash.com


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