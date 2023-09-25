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Новости 25 сентября, 20:21

На проектировку трамвайного депо на Васильевском острове потратят 102 млн рублей

фото ЗакС политика На проектировку трамвайного депо на Васильевском острове потратят 102 млн рублей

Комитет по транспорту Петербурга выбрал подрядчика для выполнения проектно-изыскательных работ по строительству депо на площадке №2 ОСП "Трамвайный парк №3", об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на информацию на сайте госзакупок.

Заключенный контракт на сумму 102,8 млн рублей будет подписан с ООО "Северно-Западная инжиниринговая компания" ("СЗИК"). Стоит отметить, что начальная цена контракта составляла 137 млн рублей.

Согласно техзаданию, депо должны построить по адресу: Средний проспект В.О., 77. Там должен появится цех ремонта троллейбусов, здание цеха мойки и санитарной обработки. 

До 5 декабря подрядчику нужно подготовить проектную и рабочую документацию.

Фото: ЗАКС.ру


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