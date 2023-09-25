На проектировку трамвайного депо на Васильевском острове потратят 102 млн рублей

Комитет по транспорту Петербурга выбрал подрядчика для выполнения проектно-изыскательных работ по строительству депо на площадке №2 ОСП "Трамвайный парк №3", об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на информацию на сайте госзакупок.

Заключенный контракт на сумму 102,8 млн рублей будет подписан с ООО "Северно-Западная инжиниринговая компания" ("СЗИК"). Стоит отметить, что начальная цена контракта составляла 137 млн рублей.

Согласно техзаданию, депо должны построить по адресу: Средний проспект В.О., 77. Там должен появится цех ремонта троллейбусов, здание цеха мойки и санитарной обработки.

До 5 декабря подрядчику нужно подготовить проектную и рабочую документацию.

Фото: ЗАКС.ру